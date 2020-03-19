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В Италии продлят карантин из-за пандемии COVID-19

Комментариев: 1
Меры будут продлевать, пока это необходимо, утверждают власти. Ограничительные меры помогают сдерживать распространение инфекции.
Италия намерена продлить карантин из-за пандемии
Италия намерена продлить карантин из-за пандемии

Италия продлит карантин, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Corriere della Sera в четверг, 19 марта.

"Меры правительства, включающие приостановление коммерческой деятельности, закрытие школ, будут продлевать, пока это необходимо", - заявил Конте.

Премьер завил, что ограничения помогают сдерживать распространение коронавируса, Италии удалось избежать краха системы, однако даже когда пройдет пик заражений, к прежней жизни сразу вернуться будет невозможно.

"На это время не имеет смысла говорить больше, но ясно, что меры, которые мы приняли, такие как закрытие большей части деловой и индивидуальной деятельности страны, могут быть только продолжены", - подчеркнул Конте.

Напомним, что накануне в Италии за сутки был побит рекорд по смертности. В стране за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Общее число погибших из-за вируса приближается к трем тысячам.

При этом коммуна в Италии поборола COVID-19, тестируя всех подряд. В городке на коронавирус тестировали всех подряд - и тех, у кого были симптомы, и тех, кто симптомов не проявлял.

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Теги: Италия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    19.03.2020, 16:27
Оценка:  -6
Boxerogos
Карантин 100% продлят и у нас.Минимум до мая.Но люди расценивают карантин как отпуск,или каникулы.А это в корне неправильно,т.к.они толпами собираются на улице,способствуя распространению инфекций.А эпидемия коронавируса ещё только впереди.
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