В мире снизился уровень загрязнения воздуха из-за коронавируса

В связи с карантинными мерами по всему миру снизилось производство, поэтому выбросы парниковых газов также уменьшились.

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в некоторых регионах мира зафиксировали значительное снижение уровня загрязнения воздуха и парниковых газов. Об этом сообщает BBC в четверг, 19 марта.

По предварительным оценкам, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в том числе, при работе двигателей автомобиля) по сравнению с прошлым годом упал на 50%. Мировое производство снижается и с ним снижаются выбросы заводов и фабрик, авиа - и автотранспорта.

Климатологи сообщают, что за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов CO2 на 1%.

Сокращение производств произошло и в Италии, которая пострадала от коронавируса. Ученые предупреждают, что после окончания пандемии уровни загрязнения могут резко взлететь.

Напомним, что ранее в Киеве из-за карантина воздух стал чище. Уровень загрязнения воздуха в столице из-за карантина стал гораздо ниже по сравнению с предыдущими показателями.

Также сообщалось, что безлюдные каналы в Венеции стали очень чистыми. Отсутствие туристов из-за эпидемии коронавируса положительно сказалось на чистоте венецианских каналов.

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