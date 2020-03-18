Администрация Трампа готовится к полуторагодичной пандемии COVID-19

У Трампа рассматривают вероятность того, что пандемия коронавируса может затянуться и иметь несколько волн заболеваемости.

В США администрация президента Дональда Трампа работает над планом на случай, если пандемия коронавируса затянется на 18 месяцев или дольше. Об этом сообщает CNN в четверг, 19 марта.

"Федеральный план на 100 страниц по преодолению пандемии коронавируса, полученный CNN, показывает, что администрация Трампа разрабатывает варианты на случай пандемии, которая может растянуться на 18 месяцев и дольше, включая несколько волн заболеваемости", - сказано в публикации.

В документе не говорится прямо, что администрация считает, что пандемия продлится 18 месяцев, но в нем излагаются планы, предусматривающие даже более длительный срок вспышки эпидемии для обеспечения готовности государственных органов.

Также отмечается, что сложно прогнозировать, насколько серьезными будут вспышки заболеваемости. Несколько раз упоминаются риски, связанные с нехваткой медицинского оборудования, что может негативно сказаться на способности государственной власти выполнять свои функции.

"Может возникнуть нехватка продуктов, что скажется на отрасли здравоохранения, службах экстренной помощи и других элементах критически важной инфраструктуры. Это включает в себя потенциально критическую нехватку диагностических средств, предметов медицинского назначения (средств индивидуальной защиты, лекарств и т.д.) и медицинского персонала в некоторых местах ", - перечисляют в отчете возможные негативные последствия коронавируса.

Напомним, что ранее Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса. Действия властей Китая и, в частности, утаивание информации о распространении инфекции привели к нынешней ситуации, считает Дональд Трамп.

Также сообщалось, что в США начинают экспериментальное лечение COVID-19. Больных коронавирусом будут лечить давно известными и доступными противовирусными препаратами.

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