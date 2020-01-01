Трамп отменил саммит лидеров G7 в США

Встречу планирует провести по видеосвязи из-за вспышки коронавируса, сообщили в Белом доме.

Американский лидер Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7, которая должна была состояться в июне на территории США, из-за вспышки коронавируса. Об этом 19 марта сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

При этом саммит планируют провести по видеосвязи.

"Саммит лидеров G7, который США должны были провести в июне в Кэмп-Давиде, теперь будет проходить в режиме видеоконференции", - указал Дир.

Напомним, в G7 входят США, Германия, Канада, Франция, Италия, Япония и Великобритания.

Ранее лидеры стран Большой семерки назвали коронавирус трагедией и договорились обмениваться информацией в режиме реального времени.

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