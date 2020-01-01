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В Сирии погибли двое турецких военных

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На вылазку экстремистов был дан "молниеносный и многократный ответ", заверили в минобороны Турции.
Турецкие войска в Сирии
Турецкие войска в Сирии

На северо-западе Сирии в результате ракетного обстрела в Идлибской зоне деэскалации погибли двое военнослужащих Турции, еще один военный получил ранения. Об этом накануне сообщило минобороны Турции.

Согласно информации, атака на турецких военных была организована боевиками радикальных группировок, орудующих в Идлибе.

В военном ведомстве заверили, что на вылазку экстремистов был дан "молниеносный и многократный ответ".

"По целям, выявленным в регионе, был незамедлительно открыт огонь и нанесен многократный ответный удар", – сказано в пресс-релизе.

Накануне СМИ сообщили, что в Идлибе неизвестные напали на турецкий конвой в населенном пункте Махамбель. Утверждалось, что сначала прогремели два взрыва, затем началась перестрелка.

Напомним, что во время переговоров в Москве 5 марта президенты Турции и Российской Федерации договорились о введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

В рамках достигнутых соглашений было также договорено о совместном турецко-российском патрулировании в провинции Идлиб. С тех пор ситуация в провинции стабилизировалась.

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Теги: Турция, Сирия, военные, обстрел, погибли, военнослужащие, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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