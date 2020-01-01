В Монголии зафиксировали сильное землетрясение

Эпицентр колебаний находился в 360 километрах севернее Хами – городского округа в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Монголии, недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) Китая. Об этом сообщила утром в пятницу, 20 марта, сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 11:03 по местному времени (05:03 по Киеву).

Эпицентр колебаний находился в 360 км севернее Хами – городского округа в СУАР. Глубина залегания очага не уточняется.

Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

Наканунне в Индонезии на курортном острове Бали произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. Его эпицентр находился в 173 километрах от района Северный Кута на глубине 10 километров.

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