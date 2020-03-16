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Целительный карантин. Как вирус улучшает природу

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Коронавирус несет не только жертвы и потери, массовый карантин помогает природе и уменьшает загрязнение воздуха.
Коронавирус очистил Венецию
Коронавирус очистил Венецию

Даже у эпидемии есть свои плюсы. Один из них – уменьшение активности из-за карантина приводит к тому, что человек меньше воздействует на природу. Как результат – очищение воздуха и водоем.

Корреспондент.net собрал подобные примеры.

Венеция

Вода в каналах туристической мекки стала прозрачной и в ней стало гораздо больше мелкой рыбы.

Мэрия Венеции сказала CNN, что изменения вызваны не улучшением качества воды. Это связано с тем, что на каналах теперь меньше трафика. Осадки не образовываются на поверхности воды, а остаются на дне.

Воздух в Италии

Европейское космическое агентство сообщает, что в Италии снизилась степень загрязнения атмосферы после введения массового карантина.

Снизился выброс диоксида азота. Особенно сильно это заметно на севере Италии. В стране сейчас очень тихо, улицы не забиты туристами, пробок нет. Природа постепенно восстанавливается.

Воздух в Китае

По данным Министерства экологии и окружающей среды Китая, среднее количество “воздушных дней хорошего качества” в феврале выросло на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спутниковые снимки, выпущенные NАSА и Европейским космическим агентством, показывают резкое сокращение выбросов диоксида азота — тех, которые производятся автомобилями, электростанциями и промышленными объектами, — в крупных городах Китая в период с января по февраль. Видимое облако ядовитого газа, нависшее над промышленными электростанциями, почти исчезло, пишет CNN.

По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с 3 февраля до 1 марта выбросы CO2 сократились как минимум на 25% из-за мер по сдерживанию коронавируса.

Фактически за это время Китай не воспроизвел 200 миллионов тонн углекислого газа - больше половины всего годового объема выбросов в Великобритании.

В соседнем Гонконге качество воздуха также улучшилось. Основные данные о загрязнении воздуха снизились почти на треть с января по февраль.

Спасение жизней

Ежегодно в Китае множество людей умирает из-за загрязнения воздуха. Профессор Маршалл Берк выяснил, что два месяца с сокращенным загрязнением, вероятно, спасли жизни 4000 детей в возрасте до 5 лет и 73000 взрослых старше 70 лет в Китае.

Пингвины в Чикаго

В Чикаго закрыли для посетителей океанариум Shedd Aquarium, а персонал выпустил местных пингвинов и позволил исследовать территорию. Теперь они гуляют по залам и рассматривают рыб, которых не встретили бы в природе.

"Теперь, когда нет посетителей из-за коронавируса в мире, смотрители придумывают разные способы развлечь животных. Мы показываем им новые занятия и новую пищу, заставляем двигаться, а также поощряем их исследовать территорию и вести себя как в естественной среде обитания", - рассказал представитель океанариума изданию Chicago Tribune.

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Теги: Италия, Китай, эпидемия, воздух, Венеция, загрязнение воздуха, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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