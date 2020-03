Целительный карантин. Как вирус улучшает природу

Коронавирус несет не только жертвы и потери, массовый карантин помогает природе и уменьшает загрязнение воздуха.

Даже у эпидемии есть свои плюсы. Один из них – уменьшение активности из-за карантина приводит к тому, что человек меньше воздействует на природу. Как результат – очищение воздуха и водоем.

Корреспондент.net собрал подобные примеры.

Венеция

Вода в каналах туристической мекки стала прозрачной и в ней стало гораздо больше мелкой рыбы.

Мэрия Венеции сказала CNN, что изменения вызваны не улучшением качества воды. Это связано с тем, что на каналах теперь меньше трафика. Осадки не образовываются на поверхности воды, а остаются на дне.

Acqua pulita a #Venezia con i pesci che si tornano a vedere

Un cigno sul Naviglio a #Milano

un delfino nel porto di #Cagliari



Tornare a inquinare sarebbe un delitto: sfruttiamo questa scia per ripensare a come sviluppare la societ`a in armonia con la natura pic.twitter.com/dH0PLqm4Q1 — Roberto Dupplicato (@duppli) March 16, 2020

Воздух в Италии

Европейское космическое агентство сообщает, что в Италии снизилась степень загрязнения атмосферы после введения массового карантина.

Снизился выброс диоксида азота. Особенно сильно это заметно на севере Италии. В стране сейчас очень тихо, улицы не забиты туристами, пробок нет. Природа постепенно восстанавливается.

Fluctuation of nitrogen dioxide emissions across #Europe from 1 Jan until 11 Mar 2020, using a 10-day moving average & data from @CopernicusEU #Sentinel5P.



The decline in NO2 emissions over the #PoValley is particularly evident.https://t.co/MkPuG4IcOi pic.twitter.com/LcNH1QsmaB — ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 13, 2020

Воздух в Китае

По данным Министерства экологии и окружающей среды Китая, среднее количество “воздушных дней хорошего качества” в феврале выросло на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спутниковые снимки, выпущенные NАSА и Европейским космическим агентством, показывают резкое сокращение выбросов диоксида азота — тех, которые производятся автомобилями, электростанциями и промышленными объектами, — в крупных городах Китая в период с января по февраль. Видимое облако ядовитого газа, нависшее над промышленными электростанциями, почти исчезло, пишет CNN.

По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с 3 февраля до 1 марта выбросы CO2 сократились как минимум на 25% из-за мер по сдерживанию коронавируса.

Фактически за это время Китай не воспроизвел 200 миллионов тонн углекислого газа - больше половины всего годового объема выбросов в Великобритании.

В соседнем Гонконге качество воздуха также улучшилось. Основные данные о загрязнении воздуха снизились почти на треть с января по февраль.

For anyone that doesn’t believe we are harming our planet, here’s China’s Air Pollution before and after the Corona Virus pic.twitter.com/zFOiR0e5Xh — Lesme Ruiz (@Lesmeruiz13) March 16, 2020

Спасение жизней

Ежегодно в Китае множество людей умирает из-за загрязнения воздуха. Профессор Маршалл Берк выяснил, что два месяца с сокращенным загрязнением, вероятно, спасли жизни 4000 детей в возрасте до 5 лет и 73000 взрослых старше 70 лет в Китае.

Пингвины в Чикаго

В Чикаго закрыли для посетителей океанариум Shedd Aquarium, а персонал выпустил местных пингвинов и позволил исследовать территорию. Теперь они гуляют по залам и рассматривают рыб, которых не встретили бы в природе.

The adventure continues!

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

"Теперь, когда нет посетителей из-за коронавируса в мире, смотрители придумывают разные способы развлечь животных. Мы показываем им новые занятия и новую пищу, заставляем двигаться, а также поощряем их исследовать территорию и вести себя как в естественной среде обитания", - рассказал представитель океанариума изданию Chicago Tribune.