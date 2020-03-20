В Испании от коронавируса скончались больше тысячи человек

Всего в Испании заразились почти 20 тысяч человек, из них 1141 находится в отделении интенсивной терапии. Еще 1588 пациентов выздоровели.

Медики одной из больниц в Валенсии

Испания стала четвертой страной в мире, где от коронавируса COVID-19 умерли более тысячи человек. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает El Pais со ссылкой на директора Центра координации чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симона.

По его словам, за последние сутки в Испании скончались 235 инфицированных, а общее число жертв пандемии составило 1002 человека.

Всего в Испании заразились 19980 человек, из них 1141 находится в отделении интенсивной терапии, еще 1588 пациентов выздоровели (за сутки 478).

Больше всего больных в регионе Мадрид (44%), далее следуют такие регионы, как Страна Басков, Андалузия, Кастилия-Леон и другие.

Накануне Италия обогнала Китай по числу жертв пандемии COVID-19 – 3405 человек против 3253. Также в Иране скончались 1284 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet