Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США приостановили выдачу виз из-за коронавируса

Комментариев: 0
С 20 марта на неопределенный срок приостановлена выдача иммиграционных и неиммиграционных виз.
Выдача виз приостановлена на неопределенный срок
Выдача виз приостановлена на неопределенный срок
Getty

Соединенные Штаты приостановили оказание обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США в связи с пандемией коронавируса в мире Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Сообщается, что с 20 марта на неопределенный срок приостановлена выдача иммиграционных и неиммиграционных виз.

"В ответ на серьезные мировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства отменят все обычные визы для иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года. Если позволяют ресурсы, посольства и консульства будут продолжать оказывать срочные и неотложные визовые услуги ", - говорится в сообщении.

При этом услуги остаются доступными для граждан США. Также ситуация не влияет на программу безвизового въезда.

 
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом.
 
Около 100 миллиардов долларов направят на выплату больничных, бизнес получит налоговые льготы, а малоимущим предоставят продовольственную помощь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, США, Визы, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, виза, получение визы, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь