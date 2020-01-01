Первый депутат Европарламента заразился коронавирусом

Адам Ярубас - первый член Европарламента, который объявил об инфицировании коронавирусом.

Первый депутат Европарламента подтвердил, что у него коронавирус Сайт Европарламента

Адам Ярубас, член Европарламента от Европейской народной партии, подтвердил, что у него положительный результат на коронавирус. Об этом написал он в Twitter в пятницу, 20 марта

"Я нахожусь в больнице, и я чувствую себя хорошо. Я справлюсь с этим, и мы все пройдем через это. Мы должны!" - говорится в сообщении.

Он попросил своих фолловеров оставаться дома, чтобы избежать распространения вируса.

Ярубас - первый член Европарламента, который объявил об инфицировании коронавирусом. Пресс-секретарь Европейского парламента сообщил, что пока не известно о других случаях заражения среди членов ЕП, пишет издание Politico.

Спикер заявил, что учреждение пытается отслеживать контакты и информировать всех людей, которые могут подвергаться риску. Согласно протоколам парламента, лица, близко контактировавшие с зараженными, должны самоизолироваться.

Напомним, 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Рады из группы Доверие Сергей Шахов. Коронавирус также позже выявили у жены Шахова.

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