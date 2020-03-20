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В Италии скончалась третья украинка от коронавируса - СМИ

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Гражданка Украины умерла от коронавируса в италийском городе Бергамо. Женщине было 60 лет.
Тесты подтвердили гибель третьей украинки от коронавируса в Италии
Тесты подтвердили гибель третьей украинки от коронавируса в Италии

Результаты тестов подтвердили смерть третьей гражданки Украины от коронавируса в Италии. Об этом сообщает Европейская правда.

Известно, что украинка умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только в пятницу после обеда. Женщине было 60 лет.

Отметим, в Италии введен порядок, по которому тесты на COVID-19 теперь проводят после смерти. Поэтому подтверждение заражения вирусом поступает только через несколько дней после фактической смерти человека.

Ранее сообщалось, что глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий заявил о смерти второй украинки от коронавируса в Италии. Позже в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о смерти еще одной украинки от коронавируса в Италии.
 
Как известно, ранее в городе Ровато провинции Брешия в Италии от коронавируса скончалась украинка Раиса Малышева.
 
 
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Теги: вирусы, Италия, смерть, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, украинка, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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