В Италии скончалась третья украинка от коронавируса - СМИ
Гражданка Украины умерла от коронавируса в италийском городе Бергамо. Женщине было 60 лет.
Результаты тестов подтвердили смерть третьей гражданки Украины от коронавируса в Италии. Об этом сообщает Европейская правда.
Известно, что украинка умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только в пятницу после обеда. Женщине было 60 лет.
Отметим, в Италии введен порядок, по которому тесты на COVID-19 теперь проводят после смерти. Поэтому подтверждение заражения вирусом поступает только через несколько дней после фактической смерти человека.
Ранее сообщалось, что глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий заявил о смерти второй украинки от коронавируса в Италии. Позже в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о смерти еще одной украинки от коронавируса в Италии.
Как известно, ранее в городе Ровато провинции Брешия в Италии от коронавируса скончалась украинка Раиса Малышева.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент