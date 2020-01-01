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Польша объявила режим эпидемии

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Это решение дает властям новые возможности для борьбы с распространения коронавируса в стране, сообщил премьер.
Пустые улицы Катовице
Пустые улицы Катовице

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Польское Радио.

По словам польского премьера, это решение дает властям новые возможности для борьбы с распространения коронавируса в стране, однако при этом оно тянет за собой определенные обязательства.

"Мы объявляем режим эпидемии", - заявил он.

Отмечается, что в учебных заведениях на территории Польши был приостановлен учебный процесс.

Ранее сообщалось, что пять поездов из Польши в Украину переполнены: УЗ добавила еще два. Поезда, которые уже отправились или готовятся к отправке в Украину, переполнены. Укрзализныця назначила два дополнительных на 21 марта.

Напомним, что ранее спасатели перевезли из Польши более 1200 застрявших украинцев. После каждого рейса группа радиационной и химической защиты проводит санитарную обработку транспорта.

 

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Теги: вирусы, Польша, Вирус, эпидемия, заболевание, заболевания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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