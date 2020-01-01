Число зараженных в Британии за сутки выросло на 714 человек

В настоящий момент власти Великобритании берут анализы на наличие коронавируса только у людей, входящих в группы риска, а также пациентов, доставленных в больницы в тяжелом состоянии.

От заболевания за сутки погибли 177 человек

Число подтвержденных в Великобритании случаев заражения новым коронавирусом за сутки выросло на 714 человек, достигнув 3 983. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 20 марта, Минздравом страны.

"По состоянию на утро пятницы, у 66 976 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы на коронавирус, в 62 993 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 3983 случаях – положительными. Среди тех пациентов, чьи результаты анализов на коронавирус оказались положительными, 177 умерли ", - отмечает Минздрав Великобритании.

В четверг число смертей составляло 144.

Тем, у кого наблюдаются легкие симптомы, британские врачи рекомендуют не обращаться к врачам вовсе, а отсидеться семь дней дома.

В связи с этим власти страны не исключают, что реальное количество заразившихся может быть существенно больше, чем число подтвержденных случаев.

По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, скончавшегося в стране после заражения коронавирусом нового типа, может приходиться по тысяче инфицированных.

Также выросло число заразившихся COVID-19 во Франции за сутки с 10 995 до 12 612 человек, при этом число умерших увеличилось с 372 до 450.

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