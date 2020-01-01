Лукашенко: РФ согласилась на предложения по нефти

Беларусь и Россия достигли договоренностей по поставкам нефти. Суть соглашения не разглашается.

Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в субботу, 21 марта, сообщает БЕЛТА.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил Лукашенко на совещании, посвященном работе нефтеперерабатывающих предприятий.

Глава администрации президента Беларуси Максим Рыженков подтвердил информацию о достижении договоренностей и добавил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.

Напомним, в январе Беларусь купила у Норвегии более 80 тысяч тонн нефти с месторождения Johan Sverdrup, которая по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals. Танкер прибыл в порт литовской Клайпеды, после чего нефть была доставлена в Беларусь по железной дороге.

Накануне Нового года Беларусь не смогла договориться с Россией о поставках нефти. Тогда отмечалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники для обеспечения импорта нефти в страну.

На днях Украина начала перекачку в Беларусь азербайджанской нефти.

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