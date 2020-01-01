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Лукашенко: РФ согласилась на предложения по нефти

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Беларусь и Россия достигли договоренностей по поставкам нефти. Суть соглашения не разглашается.
Беларусь продолжит закупать российскую нефть
Беларусь продолжит закупать российскую нефть

Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в субботу, 21 марта, сообщает БЕЛТА.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил Лукашенко на совещании, посвященном работе нефтеперерабатывающих предприятий.

Глава администрации президента Беларуси Максим Рыженков подтвердил информацию о достижении договоренностей и добавил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.

Напомним, в январе Беларусь купила у Норвегии более 80 тысяч тонн нефти с месторождения Johan Sverdrup, которая по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals. Танкер прибыл в порт литовской Клайпеды, после чего нефть была доставлена в Беларусь по железной дороге.

Накануне Нового года Беларусь не смогла договориться с Россией о поставках нефти. Тогда отмечалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники для обеспечения импорта нефти в страну.

На днях Украина начала перекачку в Беларусь азербайджанской нефти.

 

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Теги: Россия, нефть, Беларусь, Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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