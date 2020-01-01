СOVID-19: Турция запретила авиарейсы в Украину и еще 45 стран

Общее число стран, с которыми Турция прекратила авиасообщение, достигло 71. Ранее полеты в Турцию прекратили Россия, Катар и Ливия.

Решение о запрете авиасообщения уже вступило в силу Анадолу

Власти Турциия в рамках борьбы с коронавирусом СOVID-19 прекратили авиасообщение еще с 46 странами, среди которых и Украина. Об этом сообщает в субботу, 21 марта, Анадолу со ссылкой на министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Отмечается, что решение вступило в силу сегодня с 17:00 по местному времени.

Список стран следующий: Германия, Ангола, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Бельгия, ОАЭ, Великобритания, Алжир, Джибути, Чад, Чехия, Китай, Дания, Доминика, Экватор, Экваториальная Гвинея, Марокко, Кот-д'Ивуар, Франция, Филиппины, Финляндия, Франция, Гватемала, Южная Корея, Грузия, Индия, Нидерланды, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Италия, Камерун, Канада, Черногория, Казахстан, Кения, ТРСК, Колумбия, Косово, Кувейт, Северная Македония, Латвия, Ливан, Венгрия, Египет, Монголия, Молдова, Мавритания, Непал, Нигер, Норвегия, Узбекистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Словения, Шри-Ланка, Судан, Саудовская Аравия, Тайвань, Тунис, Украина, Оман и Иордания.

Указано, что число стран, с которыми Турция прекратила авиасообщение, достигнет 68. Ранее авиасообщение с Турцией прекратили Россия, Катар и Ливия.

Таким образом, в целом Турция не будет иметь авиасообщение с 71 страной.

Напомним, в Стамбуле скончались 15 выходцев из Турменистана после употребления поддельного алкоголя в надежде обезопаситься от коронавируса. Еще 60 человек попали в реанимацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet