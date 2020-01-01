Правительство Словакии возглавил Игорь Матович, чья партия Обычные люди и независимые личности набрала 25% голосов на парламентских выборах.

Президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство во главе с премьер-министром Игорем Матовичем. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 министры принесли присягу в масках и перчатках, сообщает Associated Press в субботу, 21 марта.

Отмечается, что церемонию прошла в президентском дворце в Братиславе.

Правительство Словакии возглавил Игорь Матович, чья правоцентристская партия Обычные люди и независимые личности (OLaNO) набрала 25% голосов на парламентских выборах 29 февраля. Также в правящую коалицию и правительство вошли представители партий Мы семья, SaSи За людей.

По последним данным, COVID-19 инфицированы 144 словака. Один человек скончался.

Cмотрите фотогалерею: В Словакии новое правительство принесло присягу в масках и перчатках

Ранее бывший премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 млн штук медицинских масок за 1,2 млн евро наличными, но их перехватил немецкий покупатель. МИД Украины официально опроверг заявление Пеллегрини.

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