США вошли в тройку лидеров по заражению COVID-19

Всего в мире зафиксировали более 307 тысяч случаев коронавируса и 13 тысяч летальных исходов.

США стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Такие данные на утро 22 марта привел Университет Джонса Хопкинса, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию с COVID-19 в мире.

На 5.25 воскресенья в Китае, по данным университета, был зафиксирован 81 345 случаев инфицирования. При этом 3265 человек умерли, 72 354 вылечились.

В Италии заболели 53 578 человек, умерли 4825, выздоровели 6072 человек.

В США выявили 26 747 случев заболевания, 340 летальных исходов, 176 выздоровевших.

Далее следуют такие страны, как Испания (25 496 случаев заболевания), Германия (22 364 случаев) и Иран (20 610 случаев) и Франция (14 485 случаев).

Всего в мире выявили 307 277 случаев заражения, 13 048 смертельных исходов и 92 372 излечившихся.

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