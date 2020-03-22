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США вошли в тройку лидеров по заражению COVID-19

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Всего в мире зафиксировали более 307 тысяч случаев коронавируса и 13 тысяч летальных исходов.
Улица Нью-Йорка
Улица Нью-Йорка
 
США стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Такие данные на утро 22 марта привел Университет Джонса Хопкинса, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию с COVID-19 в мире.
 
На 5.25 воскресенья в Китае, по данным университета, был зафиксирован 81 345 случаев инфицирования. При этом 3265 человек умерли, 72 354 вылечились.
 
В Италии заболели 53 578 человек, умерли 4825, выздоровели 6072 человек.
 
В США выявили 26 747 случев заболевания, 340 летальных исходов, 176 выздоровевших.
 
Далее следуют такие страны, как Испания (25 496 случаев заболевания), Германия (22 364  случаев) и Иран (20 610 случаев) и Франция (14 485 случаев).
 
Всего в мире выявили 307 277 случаев заражения, 13 048 смертельных исходов и 92 372 излечившихся.

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Теги: США, Италия, Китай, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ДонКарлитоUA    22.03.2020, 06:17
Оценка:  -3
ДонКарлитоUA
США,как лидер планеты и как сверхдержава,должны быть лидером во всем.Поэтому и коронавирус должен быть исключительно в США.Как говорится,откуда пришёл,туда должен и вернуться.
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