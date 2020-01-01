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В Ухане четыре дня подряд не фиксируют новых случаев коронавируса

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В эпицентре вспышки эпидемии четыре дня подряд сохраняется нулевой уровень заболеваемости.
В китайском городе Ухань уже четыре дня подряд не фиксируются новые случаи заболевания
В китайском городе Ухань уже четыре дня подряд не фиксируются новые случаи заболевания

В субботу 21 марта в городе Ухань провинции Хубэй (центральный Китай) не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа.

Таким образом, в эпицентре вспышки эпидемии четыре дня подряд сохраняется нулевой уровень данного показателя.

Комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй заявил, что к концу субботы общее количество подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань и провинции Хубэй осталось на уровне 50 005 и 67 800 человек соответственно.

Отметим, что 21 марта в Китае шесть жертв и 46 случаев COVID-19. Из всех случаев заражения за сутки 45 - ввозные. Также за субботу, 21 марта, скончались шесть человек и выздоровели 504 пациента.

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, заболевание, болезнь, заболевания, китайцы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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