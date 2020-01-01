В США из-за эпидемии растет спрос на оружие

Увеличение продажи оружия происходит, поскольку полицейские департаменты вынуждены сокращать операции из-за новой вспышки коронавируса.

В США зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал ABC.

Люди выстраиваются в очередь возле оружейных магазинов, или покупают оружие через интернет. К примеру, в феврале интернет-магазин ammo.com сообщил об увеличении выручки на 309% и росте транзакций на 222%. Бизнес-группа называет эти продажи "беспрецедентными".

В Вирджинии, по информации полиции, которая поверяет личные данные потенциальных собственников оружия, количество запросов на покупку в январе возросло на 86% по сравнению с январем 2019 года.

Эта тенденция продолжилась в феврале, когда полиция повела проверку биографий 64 тыс. желающих купить оружие. В феврале прошлого года эта цифра равнялась 39 300 людям. А в марте в штате Вирджиния этот показатель составлял 35 383 человек, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.

Согласно подсчетам полиции Пенсильвании, только за один день 17 марта в этом штате проверки биографии прошли 4,3 тыс. человек, а в этот же день прошлого года такие проверки понадобились только 1,3 тыс. американцам.

Полиция в штате Колорадо, в свою очередь, сообщает о росте проверок в два раза за неделю с 16 марта. Если в течение этого периода в 2019 году полицейские этого штата провели 7 тыс. проверок биографий желающих купить оружие, в этом году их число достигло 14 тыс.человек.

Увеличение продажи оружия происходит в связи с тем, что полицейские департаменты вынуждены сокращать операции из-за вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что США вошли в тройку лидеров по заражению COVID-19. Всего в мире зафиксировали более 307 тысяч случаев коронавируса и 13 тысяч летальных исходов.

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