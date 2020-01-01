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В Румынии зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Погибшему мужчине было 67 лет. У пациента также были очень серьезные предсуществующие состояния - рак легких.
В соседней с Украиной стране зафиксировано смерть от COVID-19
В соседней с Украиной стране зафиксировано смерть от COVID-19

Румыния в воскресенье, 22 марта, зарегистрировала первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщает Romania TV.

Как сообщается, жертвой стал 67-летний мужчина из румынского города Филиаши, который недавно вернулся из Франции. Кроме того, один из пациентов, госпитализированный в Филиаши, находился в тяжелом состоянии.

"Была зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного новым коронавирусом, на румынской территории. У пациента были очень серьезные предсуществующие состояния - рак легких", - сообщили власти.

Ранее власти Румынии ввели режим чрезвычайного положения, сейчас в стране выявлены около 230 случаев инфицирования коронавирусом, около 3800 человек находятся на карантине.
 

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Теги: вирусы, смерть, Вирус, заболевание, болезнь, Румыния, заболевания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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