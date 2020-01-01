В Британии назначили "уцелевшего преемника", если премьер заболеет

В Британии состоянию на субботу подтверждено 3000 случаев заболевания коронавирусом, умерли 233 человека.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назначен "уцелевшим преемником" ("designated survivor") на случай, если премьер-министр Борис Джонсон или его главные помощники заболеют коронавирусом, сообщает The Sunday Times.

Рааб, который также является первым государственным секретарем, дважды сдал отрицательный тест на COVID-19, после того, как у него кашель.

Если Джонсон заразится коронавирусом,появлялся Рааб будет выступать на посту премьер-министра. Джонсон еще не сдавал тесты на коронавирус.

Один из министров сообщил изданию, что назначение вызвало споры в правительстве: "Если Борис не сможет выполнять свою работу из-за недееспособности, многие люди думают, что Майкл (Гоув, - член Консервативной партии) должен его заменить, а не Рааб".

Новый план также определяет, что, если самый высокий по должности помощник Джонсона, Доминик Каммингс, или директор по коммуникациям Даунинг-стрит Ли Каин, оказываются недееспособными во время вспышки COVID-19, их заменит Исаак Левидо, директор кампании консерваторов во время всеобщих выборов, или Пол Стефенсон, директор по коммуникациям кампании за Brexit.

Напомним, что, согласно последним данным, коронавирусом в Великобритании заразились более 3 тысяч человек, 233 человека умерли от осложнений.