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В Британии назначили "уцелевшего преемника", если премьер заболеет

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В Британии состоянию на субботу подтверждено 3000 случаев заболевания коронавирусом, умерли 233 человека.
Борису Джонсону уже нашли замену, на всякий случай
Борису Джонсону уже нашли замену, на всякий случай
 
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назначен "уцелевшим преемником" ("designated survivor") на случай, если премьер-министр Борис Джонсон или его главные помощники заболеют коронавирусом, сообщает The Sunday Times.
 
Рааб, который также является первым государственным секретарем, дважды сдал отрицательный тест на COVID-19, после того, как у него кашель.
 
Если Джонсон заразится коронавирусом,появлялся  Рааб будет выступать на посту премьер-министра. Джонсон еще не сдавал тесты на коронавирус.
 
 
Один из министров сообщил изданию, что назначение вызвало споры в правительстве: "Если Борис не сможет выполнять свою работу из-за недееспособности, многие люди думают, что Майкл (Гоув, -  член Консервативной партии) должен его заменить, а не Рааб".
 
Новый план также определяет, что, если самый высокий по должности помощник Джонсона, Доминик Каммингс, или директор по коммуникациям Даунинг-стрит Ли Каин, оказываются недееспособными во время вспышки COVID-19, их заменит Исаак Левидо, директор кампании консерваторов во время всеобщих выборов, или Пол Стефенсон, директор по коммуникациям кампании за Brexit.
 
Напомним, что, согласно последним данным, коронавирусом в Великобритании заразились более 3 тысяч человек, 233 человека умерли от осложнений.
 
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Теги: Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, преемник
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Источник: korrespondent.net

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