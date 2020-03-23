Число жертв COVID-19 в мире приближается к 15000

При этом случаев заражения в мире насчитывается больше 339 тысяч. Больше всего смертей в Италии - 5476.

Число умерших от коронавируса в мире составляет более 14,7 тысяч человек

В мире вследствие коронавируса скончались уже 14706. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США) в понедельник, 23 марта.

Лидером по количеству смертей является Италия - 5476 человек за всю эпидемию. Китай теперь находится на второй позиции: там умерли 3153 человека.

В мире зафиксировано 339035 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели уже 98 799 человек.

Третья по численности страна по количеству больных - США, здесь заразились уже 35209 человек. Дальше - Испания (28768), Германия (24873) и Иран (21638).

Напомним, что за сутки в субботу в Италии почти 800 человек скончались от коронавируса.

А за сутки в Испании от коронавируса скончались 394 человека. Власти продлили чрезвычайное положение еще на 15 дней.

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