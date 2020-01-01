Чехию подозревают в присвоении масок, направленных Китаем для Италии

В рамках "борьбы со спекулянтами" власти изъяли партию масок, но на фото с места событий заметны коробки с флагами Китая и Италии и надписями "Вперед, Италия! Мы с вами".

Чехию обвинили в присвоении крупной партии масок из Китая для Италии youtube.com

Чехию подозревают в присвоении 110 тысяч масок и респираторов, переданных Китаем в помощь Италии в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает La Repubblica в понедельник, 23 марта.

Чешские власти сейчас расследуют случай, о котором изначально сообщил член чешской партии Пиратов Лев Червинка. По словам Червинка, во вторник чешские власти заявили, что добились больших успехов в борьбе со спекулянтами, которые зарабатывают на стоимости масок и других медицинских материалов. Тогда чешская полиция якобы арестовала большую партию нелегального груза.

Затем появились фото и видео, где было видно коробки в полицейских грузовиках с флагами Италии и Китая и надписями на итальянском, английском и китайском языках: "Вперед, Италия! Мы с вами".

Через три дня, после огласки в СМИ, чешские власти начали расследование и решили немедленно отправить в Италию такое же количество масок, которое было изъято (110 тысяч).

Также отмечается, что компания, ответственная за транспортировку китайской помощи в Италию, решила по соглашению с Пекином и Римом обеспечить прибытие в Италию второго груза китайской помощи.

Напомним, что ранее Китай передал Франции миллион защитных масок. Во Франции коронавирусом на данный момент заразились более 16 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Чехии будут печатать респираторы на 3D-принтере. Специалисты дорабатывают макет респиратора, который будет плотно прилегать к лицу и его можно использовать многоразово. Производство таких защитных средств обойдется дешевле, чем делать их на заводах.

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