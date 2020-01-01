В Нидерландах начался суд по делу о крушении МН17

В связи с распространением коронавируса третье судебное заседание по делу проходит без присутствия родственников, общественности и прессы.

В Нидерландах началось третье судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17. Об этом сообщает Укринформ.

В связи с распространением коронавируса судебное заседание проходит без присутствия родственников, общественности и прессы. В зале суда только судьи и одна из трех нидерландских прокуроров, Деди Вуй-а-Цойодин.

Дело рассматривается в большом зале суда - D. следить за судебным процессом все желающие могут на сайте courtmh17.com, где осуществляется прямая трансляция.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе MH17. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Ни один из них в суде не появился.

На заседании 10 марта прокуратура представила новых свидетелей дела.

После этого суд взял паузу до 23 марта, чтобы ознакомиться с запросами участников процесса.

Согласно графику слушаний, они должны проходит с 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet