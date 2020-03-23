Суд по делу МН17 заседал меньше часа

На заседании присутствовали только трое судей, секретарь, прокурор и адвокат одного из подозреваемых.

Третье заседание суда в нидерландском Схипхоле по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 в понедельник, 23 марта, длилось меньше часа, сообщает Европравда.

Судья объявил, что адвокату подозреваемого Олега Пулатова нужно сначала дать возможность изучить досье, в котором более 36 000 страниц.

Заседание проходило без прессы и родственников из-за риска распространения коронавируса. В зале заседаний - только трое судей, секретарь, прокурор и адвокат. При этом судьи сидели на определенном расстоянии друг от друга в соответствии с рекомендациями по социальному дистанцированию.

Следующее заседание суда запланировано на 8 июня. Тогда суд должен принять решение о многочисленных запросах, направленных Государственной прокуратурой Нидерландов.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе MH17. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Ни один из них в суде не появился.

На заседании 10 марта прокуратура представила новых свидетелей дела.

После этого суд взял паузу до 23 марта, чтобы ознакомиться с запросами участников процесса.

Согласно графику слушаний, они должны проходить: 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

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