У Меркель сообщили результат теста на COVID-19

В ближайшем будущем немецкий лидер сделает повторные тесты. Первый тест коронавируса не выявил.

Первый тест не выявил у Меркель коронавируса

Результат первого теста канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус отрицательный. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает агентство DPA.

"Результат теста, который был сделан сегодня, отрицательный", - сказал он. По словам Зайберта, "в ближайшие дни будут сделаны новые тесты".

Меркель приняла решение уйти на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. Сегодня стало известно, что Меркель прошла тестирование на COVID-19.

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