Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Меркель сообщили результат теста на COVID-19

Комментариев: 0
В ближайшем будущем немецкий лидер сделает повторные тесты. Первый тест коронавируса не выявил.
Первый тест не выявил у Меркель коронавируса
Первый тест не выявил у Меркель коронавируса

Результат первого теста канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус отрицательный. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает агентство DPA.

"Результат теста, который был сделан сегодня, отрицательный", - сказал он. По словам Зайберта, "в ближайшие дни будут сделаны новые тесты".

Меркель приняла решение уйти на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. Сегодня стало известно, что Меркель прошла тестирование на COVID-19.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: тесты, Меркель, Ангела Меркель, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь