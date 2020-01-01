В Европарламенте сообщили о смерти сотрудника от COVID-19

В Европейском парламенте сообщили о первом случае смерти сотрудника от коронавируса.

В Европарламенте сообщают о первой смерти от коронавируса пресс-служба ЕП

В Европарламенте один из сотрудников заразился коронавирусом и умер. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает глава генерального директората Европейского парламента по персоналу Кристиан Кнудсен, передает Politico.

"С большим сожалением сообщаем вам о первой смерти нашего коллеги из Европарламента от COVID-19", - написал в письме для сотрудников Кристиан Кнудсен, генеральный директор Европарламента по кадровым вопросам.

Он отметил, что погибший работал подрядчиком в Генеральном директорате по вопросам инноваций и технологической поддержки.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что первый депутат Европарламента заразился коронавирусом. Болезнь выявили у Адама Ярубаса.

Тем временем, в Италии вторые сутки подряд зафиксировали снижение количества жертв пандемии коронавируса COVID-19.

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