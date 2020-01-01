Коронавирус: 381 тыс случаев, 16,5 тыс смертей

Выздоровели от коронавируса уже почти 102 тысячи человек. При этом количество летальных случаев в Италии почти в два раза выше, чем в Китае.

В мире от коронавируса выздоровели почти 102 тысячи людей АР (архивное фото)

В мире по состоянию на утро 24 марта зафиксировано 381 621 случая заражения коронавирусом, при этом 101 806 человек выздоровели и 16 563 скончались. Об этом свидетельствуют данные Центра системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса во вторник, 24 марта.

В Китае на сегодняшний день зарегистрировано 81 553 случай заболевания, число погибших в стране составляет 3160, тех, кто выздоровел, - 73 277 человек.

В Италии зафиксировали 63 927 случаев коронавируса, 6077 смертей и 7432 случая выздоровления.

При этом США занимает третье место по количеству зарегистрированных случаев вируса: за последние сутки там обнаружили 2411 новых случаев (всего 46145) и 29 новых смертей (всего 582), 295 человек там выздоровели.

Четвертая позиция по количеству случаев у Испании. Там зафиксировали 35 136 случаев заражения, в частности 2311 смертей и 3355 выздоровлений, в Германии - 29 056 случаев заболевания, 123 летальных исхода и 453 выздоровления.

В Иране сейчас количество больных составляет 23 049, из них 1812 погибли и 8376 выздоровели. Во Франции зафиксирован 19856 случаев, из них 860 летальных, 2200 человек выздоровели. В Южной Корее сегодня зафиксировали 76 новых случаев (9037 всего) и 9 новых смертей (120 всего)

В других странах, где количество больных исчисляется тысячами, ситуация такова: Швейцария 8795 случаев, из них 120 смертей, Великобритания 6650 случаев, 335 смертей, Нидерланды и Австрия 4774 и 4474 случая соответственно, Бельгия 3743, Норвегия 2625, Канада 2091, Португалия 2 060. Швеция 2046, Австралия 1973 (86 за сегодня), Бразилия 1924, Турция 1529, Малайзия 1518, Дания 1460, Израиль 1442 Чехия 1 236. Япония 1128, Ирландия 1 125.

Напомним, что ранее в США за два дня удвоилось количество больных COVID-19. В Штатах выявили более 41 тысячи случаев заболевания. Количество умерших приближается к 500.

Также сообщалось, что Великобритания вводит жесткий карантин. Ограничения продлятся как минимум три недели. Нарушителей карантинных мер будет штрафовать полиция.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet