Власти Китая открывают Ухань

С 8 апреля в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам, а уже с 25 марта движение возобновят в провинции Хубэй.

Власти Китая с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения COVID-19, говорится в заявлении штаба города Ухань по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса, передают РИА Новости.

Отметим, что город Ухань с 23 января этого года фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса.

"Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение", - говорится в документе.

Комитет по здравоохранению провинции Хубэй, в свою очередь, сообщил, что с полуночи 25 марта будут отменены ограничения на поездки в и из провинции, исключение пока составит лишь ее административный центр - город Ухань.

Власти провинции решили отменять ограничения постепенно, двухнедельный период между снятием карантина со всей провинции и отдельно с города Ухань позволит проанализировать, меняется ли эпидемическая ситуация в стране с учетом начала поездок по ней тех, кто почти два месяца были изолированы от внешнего мира в эпицентре эпидемии.

Так как Ухань является очагом распространения нового типа коронавируса, его жителям придется провести в строгом карантине еще две недели, даже несмотря на то, что эпидемическая ситуация в городе улучшилась и за последние несколько дней там выявили лишь один новый случай заражения.

Выезд и передвижение пока будет разрешено лишь здоровым жителям города и провинции, все поездки будут осуществляться строго на основании так называемого "зеленого кода здоровья", который свидетельствует о том, что человек здоров и не представляет угрозу для окружающих.

Для того, чтобы получить "код здоровья" в провинции Хубэй, необходимо предоставить данные о своем здоровье, полное имя, номер удостоверения личности, телефон, данные о недавних передвижениях, контактах, а также обязательно пройти тест на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Если человек здоров и история его контактов в порядке, то код будет зеленым, его надо сканировать при проходе в транспорт, общественные места, а также при выезде из города и провинции. Если же данные свидетельствуют о том, что человек болен и может представлять потенциальную угрозу для окружающих, то он получит красный код, то есть запрет на посещение общественных мест и не сможет воспользоваться транспортом.

Лица, которые приедут в Хубэй из других регионов, смогут въехать и перемещаться по провинции на основании "зеленого кода здоровья", других сертификатов и справок им не нужно.

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