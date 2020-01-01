В Токио опровергли информацию о переносе Олимпиады

Конкретного решения об отмене Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса еще нет, заявили в правительстве Японии.

В Японии заявили, что решения об Олимпиаде 2020 еще нет

Международный олимпийский комитет (МОК) не принимал решения об изменении сроков проведения летних Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает Санкэй симбун.

"В настоящее время решения нет", - сказал Суга.

Отметим, что официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля. Игры должны продлиться до 9 августа.

Накануне бывший президент Всемирного антидопингового агентства и вице-президент МОК Дик Паунд заявил о том, что Олимпийские игры будут перенесены. По его словам, детали еще обговаривают, но Игры не начнутся 24 июля.

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