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В Токио опровергли информацию о переносе Олимпиады

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Конкретного решения об отмене Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса еще нет, заявили в правительстве Японии.
В Японии заявили, что решения об Олимпиаде 2020 еще нет
В Японии заявили, что решения об Олимпиаде 2020 еще нет

Международный олимпийский комитет (МОК) не принимал решения об изменении сроков проведения летних Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает Санкэй симбун.

"В настоящее время решения нет", - сказал Суга.

Отметим, что официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля. Игры должны продлиться до 9 августа.

Накануне бывший президент Всемирного антидопингового агентства и вице-президент МОК Дик Паунд заявил о том, что Олимпийские игры будут перенесены. По его словам, детали еще обговаривают, но Игры не начнутся 24 июля.

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Теги: вирусы, Олимпиада, Япония, Вирус, Олимпийские игры, Токио, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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