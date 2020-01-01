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Вор уснул на месте преступления и попал в тюрьму

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Бездомный мужчина проник в магазин, но уснул прямо на полу, где его и нашла полиция.
Вор уснул на месте преступления и попал в тюрьму
komiinform.ru

В британском городе Кентербери вор уснул на месте преступления. Об этом сообщает Daily Star.

Местная полиция получила вызов от прохожего, который заметил взломанную дверь в магазине. На месте преступления правоохранители нашли спящего на полу 26-летнего бездомного Уильяма Уиллетта.

Возле мужчины также обнаружили сумку с украденными товарами и нож. На улице возле здания магазина была обнаружена еще одна сумка. В ней находились украденные мужчиной планшет, спутниковый навигатор и мобильный телефон, украденные из машин в соседних районах.

Фото: FERRARI PRESS AGENCY

Уиллетт признал свою вину в суде и получил два года и четыре месяца тюремного заключения. Кроме того, анализ ДНК помог полиции установили, что еще в 2018 году бездомный украл снаряжения для скейтбординга стоимостью 375 фунтов.

Ранее сообщалось, что в США вор проник в кафе, приготовил поесть и уснул. Также Корреспондент писал о том, что в Англии 102-летний мужчина прогнал грабителя.

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Теги: Британия, курьезы, воры, сон, фото, инцидент, воровство, вор
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Источник: korrespondent.net

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