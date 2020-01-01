Германия принимает на лечение итальянцев с коронавирусом
В аэропорт Лейпциг-Галле в Германии прибыл самолет ВВС Италии с восемью больными Covid-19 итальянцами. Об этом сообщает DW во вторник, 24 марта.
Германия по просьбе правительства Италии приняла на лечение итальянцев, больных Covid-19, заявил глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер. Больных согласились разместить в больницах Дрездена и Лейпцига, где есть ресурсы принять дополнительных пациентов.
"Это очень важный знак, что мы можем помогать другим", - заявил Кречмер и добавил, что это также позволит лучше изучить болезнь и пути ее лечения.
Отмечается, что в Саксонии по состоянию на понедельник было зафиксировано 865 случаев инфицирования коронавирусом, при этом три человека скончались.
В Италии, по данным местного правительства, в понедельник, 23 марта, от Covid-19 в стране погиб 601 человек, в воскресенье - 651, а в субботу - 793. Последний показатель был рекордом по количеству смертей от болезни за сутки в отдельной стране.
Напомним, что ранее Германия начала масштабную эвакуацию своих граждан по всему миру. Правительство ФРГ выделит 50 миллионов евро для возвращения домой десятков тысяч немцев, которые "застряли" в разных странах.
Также сообщалось, что Германия расширила пограничный контроль со странами ЕС. Чтобы доказать, что для поездки в Германию есть особая необходимость, нужно будет предоставить специальные документы.
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