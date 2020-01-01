Маск закупил в Китае более тысячи аппаратов ИВЛ

Илон Маск приобрел у разных производителей в Китае 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких. Все оборудование он передал больницам Калифорнии.

Основатель компаний SpaceX и глава Tesla Илон Маск закупил в Китае и передал властям американского штата Калифорния 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом, пишет ТАСС.

"Несколько дней назад я говорил о том, что Илон Маск собирается в течение недели предоставить нам тысячу аппаратов вентиляции легких. Они уже доставлены в Лос-Анджелес. Это героический поступок", - сказал Ньюсом.

Сам Маск в своем Twitter уточнил, что все аппараты ИВЛ он закупил у разных производителей в Китае, после чего они были доставлены в США.

Напомним, что коронавирус ударил по карману Маска.

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