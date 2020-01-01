Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На карантине находится каждый пятый житель Земли

Комментариев: 0
Около 1,7 миллиарда жителей планеты находятся на самоизоляции из-за коронавируса.
Во время карантина выходить из дома разрешено только в определенных случаях
Во время карантина выходить из дома разрешено только в определенных случаях

Из-за коронавируса на самоизоляции находится 1,7 млрд человек (около 20% жителей планеты), сообщает во вторник, 24 марта, The Guardian.

Газета отмечает, что властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом.

Издание отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, Китай, который первым столкнулся с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в отношении столицы провинции города Ухань будут сняты 8 апреля.

В США, где около 40% населения попали под меры социальной изоляции, президент Дональд Трамп заявил, что на восстановление нормального режима функционирования американской экономики уйдут недели, а не месяцы.

По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 587, общее число случаев заражения составило 383 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, население, пандемия, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь