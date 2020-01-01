В Мозамбике более 60 нелегалов задохнулись в грузовике

В грузовике обнаружили 14 выживших. Им оказывается помощь, включая анализы на коронавирус COVID-19.

В Мозамбике по меньшей мере 64 нелегальных мигранта обнаружены мертвыми в контейнере грузовика. Скорее всего, они задохнулись, сообщает ВВС во вторник, 24 марта.

Отмечается, что грузовик с нелегалами из Эфиопии прибыл из Малави и направлялся в ЮАР. Он был остановлен для контроля в городе Моатиз, провинция Тете. В грузовике обнаружили 14 выживших. Им оказывается помощь, включая анализы на коронавирус COVID-19.

Представитель Национальной миграционной службы Мозамбика рассказал, что водитель сначала не хотел останавливать грузовик, когда его попросили об этом. При этом правоохранители услышали шум из грузовика и подозревали, что внутри могут находиться мигранты.

Ранее на северо-востоке Греции правоохранители задержали грузовик, перевозивший более 80 нелегалов. У многих людей уже были проблемы с дыханием, и они могли погибнуть.

Напомним, 23 октября 2019 года в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Люди погибли от переохлаждения. Все они были гражданами Вьетнама.

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