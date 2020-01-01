Польша ужесточает меры по свободному передвижению

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что относительно невысокая активность вируса в стране это еще не повод расслабляться.

Правительство Польши ограничивает свободное передвижение по стране, новые меры будут действовать с сегодняшнего дня и до 11 апреля, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет RMF24.

"То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять; необходимо ввести в Польшу дополнительные меры для ограничения распространения коронавирус", - сказал Моравецкий.

Он сообщил о введении дополнительных ограничений на передвижение.

"Эти ограничения коснутся каждого из нас, (...) это решение, необходимое для того, чтобы максимально ограничить нашу деятельность. Исключения - пойти в магазин, в аптеку, вывести собаку на прогулку", - сказал премьер.

По его словам, дополнительные ограничения вводятся из-за того, чтобы выиграть время, подготовить больницы.

Премьер-министр заявил, что будут введены ограничения и в общественном транспорте для обеспечения дистанции между пассажирами. Еще ограничат собрание людей, рядом не смогут находиться более двух человек.

В то же время Укрзализныця назначила курсирование еще двух поездов класса Интерсити+ сообщением Пшемысль-Киев для возвращения украинцев домой.

Отметим, что усиливают меры безопасности не только в Польше. Так, режим тотального карантина из-за коронавируса ввела Румыния.

С 25 марта жителям будет разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.

За лицами на карантине будет вестись онлайн-наблюдение. Однако президент не уточнил как именно.

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