Коронавирус на лайнере Diamond Princess оставался 17 дней – исследование

Почти у половины пассажиров и членов экипажа корабля во время прохождения теста не было симптомов COVID-19.

Лайнер Diamond Princess почти месяц находился на карантине в порту Иокогамы

Коронавирус COVID-19 был обнаружен в каютах и на поверхностях круизного лайнера Diamond Princess через 17 дней после того, как его покинули последние пассажиры. Об этом говорится в обнародованном накануне докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Указано, что коронавирус идентифицировали на различных поверхностях в каютах пассажиров как с симптомами, так и без симптомов заболевания, в течение 17 дней после освобождения кают на Diamond Princess, но до проведения дезинфекционных процедур.

"Эти данные не могут быть использованы для определения того, произошла ли передача с загрязненных поверхностей или нет", – говорится в докладе.

Отмечается, что круизные суда являлись одним из источников заражения. На начальных этапах пандемии COVID-19 на корабле Diamond Princess была зарегистрирована самая большая вспышка вируса за пределами Китая.

"В течение февраля-марта 2020 года вспышки COVID-19, связанные с тремя рейсами круизных судов, стали причиной более 800 лабораторно подтвержденных случаев заболевания среди пассажиров и членов экипажа, а также привели к 10 смертям", – отмечают ученые.

В докладе также говорится, что из 3711 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess на корабле 712 человек, или 19,2%, были заражены COVID-19. Из них 10 человек умерли.

При этом почти у половины пассажиров и членов экипажа лайнера во время прохождения теста не было симптомов коронавируса.

Напомним, 16 марта в Украину вернулись 46 граждан, которые были членами экипажа Diamond Princess. Они прошли карантин, лабораторное тестирование и прибыли из США в Борисполь.

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