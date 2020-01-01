В США 40% суточного прироста случаев коронавируса

Из-за резкого роста выявления новых случаев заболевания, США вышли на третье место в мире по количеству инфицированных.

В США более 46 тысяч случаев коронавируса Getty Images

В последние дни Всемирная организация здравоохранения фиксирует резкое ускорение распространения коронавируса в США. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

По данным ВОЗ, 85% заражений, которые произошли за последние сутки, были в странах Евросоюза и США. 40% из них - непосредственно в Штатах.

"Сейчас мы наблюдаем очень значительное ускорение случаев в США. Там очень большая вспышка, которая усиливается. Поэтому у них есть такой потенциал (стать новым эпицентром заболевания - ред.)", - сообщила Харрис.

На данный момент США занимают третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. На сегодня там зафиксирован 46 481 случай инфицирования, из которых 593 человека умерли. При этом о выздоровевших не сообщалось.

Ранее в ВОЗ отметили "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Италии. Там в последние пару дней фиксируют меньше новых случаев заражения коронавирусом и меньше смертей.

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