Страны ЕС закрыли свои границы для необязательных поездок

Ограничения касаются представителей третьих стран и распространяются на все необязательные поездки.

Большинство стран Евросоюза временно закрыли гражданам третьих стран все необязательные поездки в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса. Исключением стала только Ирландия. Об этом в Брюсселе на брифинге во вторник, 24 марта, сообщает представитель Еврокомиссии.

"Все страны ЕС за исключением Ирландии ввели ограничения для необязательных поездок граждан иностранных государств на свою территорию", - сообщил он.

По данным ТАСС, эта мера в равной степени касается как государств, сохраняющих визовый режим с ЕС, так и стран, имеющих соглашения с союзом о безвизовых поездках. На данный момент закрытие границ введено сроком на 30 дней. Исключением из этих норм являются дипломаты, ученые и медики, занимающиеся противодействием коронавирусу.

Большая часть государств ЕС также ограничили перемещение собственных граждан, запретив им пересекать внутренние границы стран сообщества, в том числе внутри Шенгена, за исключением неизбежных поездок.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский совет утвердил предложения Еврокомиссии о том, что въезд в ЕС должен быть ограничен на 30 дней или дольше, чтобы предотвратить распространение вируса.

The EU has decided to temporarily limit all non-essential travel to the EU to contain the spreading of #coronavirus. “This is a measure that protects everyone. We must prevent the virus from spreading further” @JosepBorrellF pic.twitter.com/3hzvQ3fVmP — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) March 24, 2020

"Ограничения служат для уменьшения контактов и запрета на въезд на европейскую территорию для лиц из-за пределов ЕС, если для этого нет необходимости", - добавил он.

По словам Борреля, этот шаг ЕС не является эгоистичным или протекционистским. Он подчеркнул, что эта мера защищает всех.

Накануне сообщалось, что в Чехии прогнозировали закрытие границ стран ЕС на два года.

Ранее сообщалось, что в Евросоюз нельзя будет въехать с туристическими или иными целями, которые не входят в список исключений.

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