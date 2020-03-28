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Коронавирус в Китае: выздоровели 92% больных

Комментариев: 2
За минувшие сутки в стране зафиксировали 54 случая заражения коронавирусом, все они ввозные.
В Китае падает число зараженных COVID-19
В Китае падает число зараженных COVID-19

В Китае за все время эпидемии выздоровели 92% зараженных. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 28 марта.

За последние сутки скончались три человека. Число зараженных коронавирусом у прибывших из-за границы увеличилось на 54 человека.
 
Всего на данный момент в Китае выявлены 649 ввозных случаев инфекции.
 
С начала эпидемии подтверждены 81 349 случаев заражения, в настоящий момент болеют 3128 человек (921 человек находится в тяжелом состоянии), 74 971 человек выписан из больниц, 3295 скончались.
 
 
Ранее сообщалось, что США обошли Китай по числу заразившихся коронавирусом.

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Теги: Китай, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Кайдаш    28.03.2020, 07:10
Оценка:  +23
Кайдаш
И чего было огород городить? От триппера смертность выше.
БийКацапів    28.03.2020, 03:22
Оценка:  0
БийКацапів
У них там сейчас новый вирус начался, Гантавирус.
Скоро, китайцы будут рождаться и умирать в масках
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