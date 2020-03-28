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Трамп одобрил рекордный пакет помощи США в размере $2 трлн

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Закон предусматривает масштабную финансовую помощь трудящимся, безработным, предприятиям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже 75 тысяч долларов получат чек на 1200 долларов.
Президент США Дональд Трамп подписал закон о помощи экономике
Президент США Дональд Трамп подписал закон о помощи экономике

Президент США Дональд Трамп 27 марта подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более двух триллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее экономический пакет для преодоления последствий распространения коронавируса одобрил Сенат и Палата представителей Конгресса.
 
Отмечается, что это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи. 
 
"Разработанный в Сенате законопроект является первым шагом в восстановлении доверия к американской экономике и ее стабильности <...> Это доставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесу. Республиканцы и демократы объединились, отложили в сторону различия ради (интересов) Америки, - заявил Трамп. 
 
По его словам, исторический документ включает 300 миллиардов долларов для выплат гражданам, чей доход составляет менее 99 тысяч в год.
 
Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тысячи долларов на человека.
 
Как указал лидер демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.
 
Пакет также включает 340 миллиардов долларов в виде дополнительного финансирования мер властей штатов по борьбе с коронавирусом.
 
Более 117 миллиардов долларов будет выделено на больницы и оказание медицинских услуг ветеранам.
 
Ранее сообщалось, что США вышли на первое место по числу заразившихся COVID-19.
 
На вечер 27 марта число инфицированных в стране превысило 100 тысяч, из них 1,5 тысячи скончались.

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Теги: США, экономика, социальные выплаты, Трамп, выплаты, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Кайдаш    28.03.2020, 07:25
Оценка:  +22
Кайдаш
Ждём с нетерпением ваш симметричный ответ, пан Зеленский
Anvla    28.03.2020, 06:54
Оценка:  +23
Anvla
Наші 1300 дадуть, зробимо їх разом!
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