Трамп одобрил рекордный пакет помощи США в размере $2 трлн

Закон предусматривает масштабную финансовую помощь трудящимся, безработным, предприятиям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже 75 тысяч долларов получат чек на 1200 долларов.

Президент США Дональд Трамп 27 марта подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более двух триллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее экономический пакет для преодоления последствий распространения коронавируса одобрил Сенат и Палата представителей Конгресса.

Отмечается, что это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи.

"Разработанный в Сенате законопроект является первым шагом в восстановлении доверия к американской экономике и ее стабильности <...> Это доставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесу. Республиканцы и демократы объединились, отложили в сторону различия ради (интересов) Америки, - заявил Трамп.

По его словам, исторический документ включает 300 миллиардов долларов для выплат гражданам, чей доход составляет менее 99 тысяч в год.

Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тысячи долларов на человека.

Как указал лидер демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.

Пакет также включает 340 миллиардов долларов в виде дополнительного финансирования мер властей штатов по борьбе с коронавирусом.

Более 117 миллиардов долларов будет выделено на больницы и оказание медицинских услуг ветеранам.

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