В США разрешили выпуск пятиминутного теста на коронавирус

Компания Abbott Laboratories планирует со следующей недели нарастить производство тестов до 50 тысяч в день.

Тест показывает положительные результаты всего за пять минут, а отрицательные – за 13 Abbott Laboratories

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило производство быстрого теста на коронавирус COVID-19. Об этом накануне сообщил разработчик теста, американская компания Abbott Laboratories.

"Компания Abbott получила от FDA разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях самого быстрого доступного молекулярного теста на выявление нового коронавируса, который показывает положительные результаты всего за пять минут, а отрицательные – за 13", – говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что компания планирует нарастить производство с целью начать со следующей недели поставлять американской системе здравоохранения 50 тысяч тестов в день.

Ранее команда британских ученых разработала сверхбыстрый тест на коронавирус, который можно провести в домашних условиях. Этот тест позволяет выявить COVID-19 всего за 30 минут. А чтобы провести его, достаточно портативного оборудования стоимостью около 120 долларов и набора полосок для мазков из носа и горла по 5 долларов каждая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet