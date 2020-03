Щенков из приюта пустили погулять в океанариум

Собак из приюта пустили побегать по пустым залам океанариума в Атланте, штат Джорджия, США. Те с радостью стали рассматривать больших рыб. Об этом пишет портал Meduza.

Our puppies just had the best. day. ever.



They got to explore the @GeorgiaAquarium while it is closed to the public. They made all sorts of exciting discoveries and lots of new friends! pic.twitter.com/f0iHXfq3AF