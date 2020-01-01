Нидерланды отзывают 600 тыс некачественных китайских масок

Ранее страна приобрела более 1 млн медицинских масок из Китая, но теперь отзывает их, поскольку они не соответствуют нормам качества.

Власти Нидерландов приняли решение отозвать 600 тысяч некачественных медицинских масок стандарта FFP2, ранее купленных у Китая. Об этом сообщает AFP в воскресенье, 29 марта.

Некачественные маски были распределены между несколькими больницами Нидерландов, которые сейчас борются со вспышкой коронавируса. Нидерландский Минздрав сразу же остановил распределение остального заказа.

"Тест показал, что маски не соответствуют нормам качества. Было решено не использовать ни один из этих грузов", - заявили в Минздраве.

Отмечается, что всего у Китая приобрели 1,3 млн медицинских масок. Партию медицинских средств Нидерланды получили 21 марта.

Напомним, что ранее в Нидерландах заявили об успехах в сдерживании COVID-19. В результате карантина один пациент с коронавирусом перестал передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше.

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