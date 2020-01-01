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Антирекорд Британии: за сутки 563 жертвы COVID-19

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За последние 24 часа в Британии умерло от коронавируса наибольшее количество людей - 563. Всего в стране 2 тысяч 352 жертвы.
Сейчас в стране инфицировано 29 тысяч 474 человека
Сейчас в стране инфицировано 29 тысяч 474 человека

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавируса умерли 563 человека. Об этом сообщает британское издание Mirror.

В частности, смертность от коронавируса в Британии выросла до 2 тысяч 352 человек. Отмечается, что за последние 24 часа там умерло наибольшее количество людей - 563 человека.

Также за сутки количество инфицированных коронавирусом возросло на 4 тысячи 324 случая. В целом в Британии подтверждены положительные результаты на коронавирус у 29 тысяч 474 человек.

Ранее сообщалось, что в Британии умерли 393 человека за сутки. 

Известно, что коронавирусом инфицирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он находится в домашней самоизоляции.

 

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Теги: вирусы, Британия, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, жертвы, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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