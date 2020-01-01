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В США на карантин закрыли Большой Каньон

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Знаменитый национальный парк Большой Каньон закрыли из-за распространения коронавируса.
Большой Каньон закрыли на карантин
Большой Каньон закрыли на карантин
meteovesti.ru

В США Национальный парк Большой Каньон объявил о своем закрытии из-за вспышки коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила пресс-служба нацпарка.

"Сегодня Служба национальных парков получила письмо от главы Департамента здравоохранения и социальных служб и главного санитарного врача округа Коконино с рекомендацией полностью закрыть национальный парк Большой Каньон. Получив эту просьбу (...) мы приняли решение немедленно закрыть парк до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Парк призвал людей воспользоваться цифровыми средствами для изучения Большой Каньона, в том числе виртуальными турами.

Большой Каньон является одним из старейших нацпарков США, расположен в штате Аризона. На территории парка расположен Большой каньон реки Колорадо - одно из признанных природных чудес света.

В настоящий момент в Аризоне зафиксировано 1413 случаев заражения коронавирусом и 29 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в США ожидают до 200 тысяч смертей от COVID-19 при благоприятном сценарии.

Напомним, Трамп продлил карантинные меры в стране до 30 апреля.

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Теги: США, карантин, Гранд Каньон, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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