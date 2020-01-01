За сутки в мире почти 80 тыс заболевших COVID-19

За последние сутки в мире было выявлено более 77 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, почти пять тысяч человек скончалось.

В мире, по состоянию на 9:00 четверга, 2 апреля, зарегистрировано уже 937 567 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Это следует из данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, который отслеживает выявлены случаи заражения коронавирусом во всем мире.

Больше всего больных зафиксировано в США - 216 721 (5 138 погибли, 8 672 выздоровели). На втором месте - Италия, где зафиксированы 110 574 случая заражения 721 (13 155 погибли, 16 847 выздоровели), на третьем - Испания - 104 118 случаев (9 387 погибли, 22 647 выздоровели). Далее следуют Китай - 82 394 и Германия - 77 981.

Всего с начала пандемии коронавируса в мире умерли 47 256 больных, выздоровели 194 311 человек.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, в мире было зафиксировано 859 796 случаев коронавируса, 178 301 пациентов выздоровели, 42 341 летальных случаев.

В Украине по состоянию на вечер среды сообщалось о 794 случаях коронавируса, 20 человек умерли.

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