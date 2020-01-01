Новая диктатура Европы? Борьба Венгрии с вирусом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил единоличную власть в стране на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Во всем мире с коронавирусом борются жесткими методами. Но некоторые правители используют пандемию для расширения собственного влияния, или установления фактически единоличной власти.

Подобным путем пошла соседняя с Украиной Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан получил от парламента практически неограниченные полномочия для противостояния вирусу.

Но в ЕС тут же увидели наступление на демократию.

Венгерские решения

Парламент Венгрии 30 марта принял решение расширить полномочия премьер-министра Виктора Орбана на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Орбан получил возможность управлять страной единолично, а его правительство сможет в случае необходимости продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента.

Во время голосования представители правящей партии Фидес, которую возглавляет Орбан, отклонили возражения оппозиции. Единственным органом в стране, который отныне может пересмотреть решения правительства, является Конституционный суд. Однако и там большинство представителей остаются лояльными к действующему премьер-министру.

"Я не знаю другой демократической страны, где бы правительство получило от парламента такую свободу действий на неопределенный срок", – сказала Рената Уитц, руководитель конституционной программы в центрально-европейском институте Будапешта.

Министр юстиции Венгрии Джудит Варга, напротив, поддержала решение парламента, назвав критику оппонентов безосновательной. По ее словам, новый закон имеет свои ограничения и предусматривает только "необходимые и пропорциональные меры", чтобы преодолеть эпидемию коронавируса. К тому же, добавила она, в нынешней ситуации законодательство дает право парламенту остановить действие этого закона.

Джудит Варга также обратилась к журналистам с просьбой не искажать факты, напомнив об уголовной ответственности.

Власть Орбана

В период ЧП в стране отменяются выборы и референдумы, а Орбан может “приостановить действие определенных законов, отступить от законодательных положений и принять другие чрезвычайные меры” для защиты граждан. Также в Венгрии введено наказание до пяти лет тюрьмы за распространение ложной информации о коронавирусе и до восьми лет тюрьмы за несоблюдение карантина.

Венгерские оппозиционные партии и правозащитные организации заявили, что закон отстраняет от власти парламент и может использоваться против журналистов независимых СМИ, которых власти уже обвиняли в фейках. Критики закона также опасаются, что Орбан не захочет ослаблять собственную власть после окончания эпидемии. Например, режим ЧС, введенный во время миграционного кризиса в Европе, сохраняется до сих пор. Парламентская оппозиция хотела ограничить режим ЧП 90 днями с возможностью продления, но провести эту поправку не удалось.

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Критика

Противники Орбана считают, что он воспользовался эпидемией, поскольку опасается падения собственной популярности. Так, оппозиция одержала победу на выборах мэра столицы страны Будапешта осенью 2019 года.

Правительство Венгрии утверждает, что все нападки безосновательны. Президент, которого СМИ называют союзником премьера, заявил, что дополнительные полномочия Орбана касаются только мер по борьбе с коронавирусом и ликвидации последствий эпидемии, а после того, как она закончится, будут отозваны. Однако, для этого снова понадобятся две трети голосов парламента и подпись президента.

Реакция ЕС

13 государств ЕС выразили обеспокоенность по поводу влияния коронавирусных ограничений на состояние верховенства права и основные права человека. В первую очередь, возмущение вызвала ситуация в Венгрии.

"Мы должны совместно преодолеть этот кризис и совместно отстаивать наши европейские принципы и ценности на этом пути. Поэтому мы поддерживаем инициативу Европейской Комиссии по контролю за чрезвычайными мерами и их применением для обеспечения соблюдения основополагающих ценностей ЕС", - говорится в заявлении.

Документ подписали Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция.

Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что “никому не позволено использовать пандемию, чтобы попирать наши свободы”. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила странам-членам ЕС, что экстренные меры для борьбы с коронавирусом должны быть адекватны угрозе и временны.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил о появлении “диктаторского режима” в Венгрии и даже призвал исключить страну из органов управления ЕС.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци и бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс призвали вообще исключить Венгрию из Евросоюза.