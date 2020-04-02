Под Парижем на продуктовом складе устроят временный морг
Возле города Рунге под Парижем продуктовый склад переоборудуют во временный морг, где будут хранить тела скончавшихся от коронавируса. Об этом сообщает издание Le Parisien в четверг, 2 апреля.
"Склад рынка национальных интересов (MIH) Рунге в Валь-де-Марни был реквизирован префектурой в среду для переоборудования под морг, чтобы снять нагрузку с региональных ритуальных служб, вызванную эпидемией коронавируса", - заявил представитель министерства здравоохранения в Парижском регионе.
Полезная площадь здания составляет 4200 кв. м, что позволит установить 700 специальных кроватей.
Напомним, что во Франции мишленовский шеф-повар стал готовить для медиков. Кулинар пояснил, что рад, тому что может помочь, и это - его культурный ответ на пандемию коронавируса.
Также сообщалось, что во Франции протестируют лекарство против коронавируса. Лекарственный препарат HEMO2life уже прошел испытания в США на людях с мозговой гипоксией.
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