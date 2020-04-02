Под Парижем на продуктовом складе устроят временный морг

Пространство обустроят под временное хранилище для тел жертв пандемии коронавируса. Так хотят снять нагрузку с ритуальных служб.

Возле города Рунге под Парижем продуктовый склад переоборудуют во временный морг, где будут хранить тела скончавшихся от коронавируса. Об этом сообщает издание Le Parisien в четверг, 2 апреля.

"Склад рынка национальных интересов (MIH) Рунге в Валь-де-Марни был реквизирован префектурой в среду для переоборудования под морг, чтобы снять нагрузку с региональных ритуальных служб, вызванную эпидемией коронавируса", - заявил представитель министерства здравоохранения в Парижском регионе.

Полезная площадь здания составляет 4200 кв. м, что позволит установить 700 специальных кроватей.

Напомним, что во Франции мишленовский шеф-повар стал готовить для медиков. Кулинар пояснил, что рад, тому что может помочь, и это - его культурный ответ на пандемию коронавируса.

Также сообщалось, что во Франции протестируют лекарство против коронавируса. Лекарственный препарат HEMO2life уже прошел испытания в США на людях с мозговой гипоксией.

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