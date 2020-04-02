В Италии больных COVID-19 лечат кровью выздоровевших от инфекции

Больные получают плазму крови тех, кто излечился. Первыми донорами стала семейная пара, они переболели одними из первых в провинции.

В Италии пациентов с коронавирусом лечат кровью тех, кто выздоровел

В провинции Павия в регионе Ломбардия, Италия, начали лечить больных COVID-19, используя плазму крови выздоровевших. Об этом сообщает агентство ANSA в четверг, 2 апреля.

"Некоторые пациенты уже получили плазму из крови пациентов, излеченных от коронавируса, которая очевидно содержит антитела", - сказано в сообщении.

Отмечается, что первые два доктора, зараженные коронавирусом в Павии, стали донорами для пациентов, которые сейчас проходят лечение.

"Первыми двумя донорами стали врачи из города Пьеве-Порто-Мороне (муж и жена), они одними из первых переболели болезнью COVID-19 в провинции Павия", - пишет издание.

Напомним, что ранее в Италии число жертв COVID-19 превысило 13 тысяч. В целом положительный результат на коронавирусную инфекцию подтвердился у 80 572 человек.

Также сообщалось, что в Италии объяснили высокую смертность во время пандемии. Смертность от коронавируса в возрастных категориях 60+ составляет от 5% до 25%. Чем старше, тем выше.

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